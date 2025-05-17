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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Минобороны Франции назвали условие для прекращения огня

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Европе очень важно усилить украинскую армию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню / © Associated Press

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню призвал Европу к усилению украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективах, в частности, на фоне заявлений РФ о «демилитаризации» Киева.

Об этом он написал в соцсети Х.

Лекорню также отметил необходимость составить план помощи и усиления Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе.

«Как вы знаете, среди требований России есть, по сути, форма демилитаризации Украины, которая, очевидно, часть дискуссий, ведущихся Москвой. Поэтому для нас важно не только продолжать помогать Украине в краткосрочной перспективе, но и делать это в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — пояснил министр обороны Франции.

По его словам, такая помощь требует мобилизации всех возможных инструментов с привлечением возможностей Европейского Союза.

Ранее аналитики сообщили, что Россия ужесточает территориальные претензии к Украине.

«Вероятно, это часть российских усилий по территориальной экспансии, однако, не исключено, что Кремль таким образом пытается расширить свои территории», — отмечают эксперты.

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