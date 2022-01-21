В Минобороны подчеркнули, что не будут комментировать неофициальные сообщения о предоставлении Украине международной помощи

В Минобороны подчеркнули, что не будут комментировать неофициальные сообщения о предоставлении Украине международной помощи

В то же время украинские военные заявляют, что объемы такой помощи сейчас беспрецедентны.

Министерство обороны Украины не планирует комментировать никакие неофициальные уведомления о предоставлении нашему государству международной (иностранной — ред.) помощи в виде вооружений, военной техники, оборудования, других элементов такой помощи, которая поступает, запланирована или находится на стадии обсуждения.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте.

Руководством Министерства обороны в пределах компетенции на системной основе осуществляются меры по привлечению международной поддержки для развития состоятельности Вооруженных Сил Украины с целью укрепления обороноспособности Украины.

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"Объемы такой помощи в этот момент беспрецедентны. Мы настойчиво работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, которые предоставляются Украине. Это возможно при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, которые являются привычной практикой в деятельности подобного рода", — говорится в сообщении.

Официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами в соответствующий момент и в объеме, который не помешает национальным интересам.

"С огромным уважением отношусь к работе средств массовой информации, но прошу учесть, что государство-агрессор непосредственно и через агентов влияния прилагает значительные усилия для снижения международной помощи Украине, блокирования поставок оружия оборонного назначения, даже нелетального, других нужных вещей, которые спасают жизнь наших воинов Одна из ключевых основ политико-дипломатических отношений, в том числе в сфере обороны, является соблюдение политики конфиденциальности в определенных моментах на том или ином этапе. Хочу поблагодарить наших партнеров за поддержку Мы каждый день последовательно укрепляем нашу армию, дать жесткий отпор любым попыткам агрессии. Поэтому, в частности, на востоке в последнее время мы наблюдаем деморализацию российских оккупационных войск. Они даже реже устраивают провокации, ведь получают достойный ответ. Надеюсь на понимание СМИ и спасибо за информационную поддержку Вооруженных Сил" министр обороны Алексей Резников.

Напомним, что ранее США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо ранее в истории.

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