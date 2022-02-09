В Минобороны Польши заявили, что может остановить агрессию Путина

В Минобороны Польши заявили, что может остановить агрессию Путина

Глава ведомства отметил, что Украина – объект угроз Кремля.

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что только жесткая позиция может остановить агрессию Российской Федерации.

Такое мнение он выразил TVP Info.

По его словам, единственный действенный ответ на агрессивную политику Кремля – показать, что согласия на уступки нет.

"Уже в 2008-м уже покойный президент Лех Качиньский говорил в Тбилиси о возрождении Российской империи и предупредил, что сегодня Грузия, завтра – Украина, а позже страны – Балтии и Польша", – сказал Блащак.

Комментируя угрозу вторжения РФ в Украину, он сказал, что "мы не можем сказать, что ситуация однозначно обречена". На вопрос, угрожает ли агрессия РФ, Блащак подчеркнул: "между Россией и Польшей стоит Украина, которая сейчас является объектом угроз со стороны Кремля".

"В наших национальных интересах, чтобы Украина была суверенным и независимым государством. Поэтому укрепляем ее. Таким образом мы убираем угрозу со стороны нашей страны", — подчеркнул министр обороны Польши.

Напомним, что в Берлине впервые за шесть лет состоялся саммит Веймарского треугольника, в котором приняли участие президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Основная тема переговоров – ситуация с безопасностью вокруг Украины.

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