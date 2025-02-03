В Минобороны рассказали новые подробности о ВВК для ограниченно пригодных

Срок прохождения ВВК для ограниченно годных продолжают обсуждать в Верховной Раде, и в настоящее время законопроект находится на финальной стадии рассмотрения.

Об этом рассказал спикер главы Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, срок прохождения ВВК для ограниченно годных отсрочит до 5 июня. Повторное ВВК прошли 27% лиц, которые должны были пройти его до 5 февраля. Несвоевременное исполнение нормы будет квалифицировано как административное нарушение.

Лазуткин также отметил, что согласно новому законопроекту повестка на ВВК для ограниченно годных не предусматривается.

Он рассказал, что люди должны самостоятельно явиться в ТЦК и СП для получения направления на ВЛК или сделать это через цифровое приложение "Резерв+". Повторную ВЛК должны пройти забронированные ограниченно-пригодные.

Напомним, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск.

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