В Минобороны решили усовершенствовать работу военкоматов: детали

В частности, на совещании в министерстве отработали вопросы соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации.

Минобороны Украины анонсировало усовершенствование работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания представителей Минобороны, Генштаба ВСУ и руководителей ТЦК СП.

Участники совещания обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого добиться.

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"Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", – говорится в сообщении Минобороны.

В частности, участники совещания отработали вопросы по поводу:

нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;

усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;

цифровизации работы ТЦК СП;

соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;

работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.

Напомним, недавно в Одессе военные силой отвезли мужчину в ТЦК СП при попытке вручить ему повестку.

После этого в ОК "Юг" сообщили, что наказали работников военкомата, в то же время подчеркнув, что украинцы не должны избегать мобилизации.

Кроме того, в Николаеве люди в военной форме силой затолкнули мужчину в автомобиль и привезли его в ТЦК СП. После этого суд обязал полицию зарегистрировать заявление мужчины с жалобой на инцидент.

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