В Минобороны решили усовершенствовать работу военкоматов: детали

В частности, на совещании в министерстве отработали вопросы соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации.
Минобороны Украины анонсировало усовершенствование работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов).
Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания представителей Минобороны, Генштаба ВСУ и руководителей ТЦК СП.
Участники совещания обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого добиться.
"Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", – говорится в сообщении Минобороны.
В частности, участники совещания отработали вопросы по поводу:
- нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;
- усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;
- цифровизации работы ТЦК СП;
- соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;
- работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.
Напомним, недавно в Одессе военные силой отвезли мужчину в ТЦК СП при попытке вручить ему повестку.
После этого в ОК "Юг" сообщили, что наказали работников военкомата, в то же время подчеркнув, что украинцы не должны избегать мобилизации.
Кроме того, в Николаеве люди в военной форме силой затолкнули мужчину в автомобиль и привезли его в ТЦК СП. После этого суд обязал полицию зарегистрировать заявление мужчины с жалобой на инцидент.
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