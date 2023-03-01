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В Минобороны решили усовершенствовать работу военкоматов: детали

В Минобороны решили усовершенствовать работу военкоматов: детали

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Минобороны решили усовершенствовать работу военкоматов: детали

Фото: Facebook/Министерство обороны Украины

В частности, на совещании в министерстве отработали вопросы соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации.

Минобороны Украины анонсировало усовершенствование работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания представителей Минобороны, Генштаба ВСУ и руководителей ТЦК СП.

Участники совещания обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого добиться.

"Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", – говорится в сообщении Минобороны.

В частности, участники совещания отработали вопросы по поводу:

  • нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;
  • усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;
  • цифровизации работы ТЦК СП;
  • соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;
  • работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.

Напомним, недавно в Одессе военные силой отвезли мужчину в ТЦК СП при попытке вручить ему повестку.

После этого в ОК "Юг" сообщили, что наказали работников военкомата, в то же время подчеркнув, что украинцы не должны избегать мобилизации.

Кроме того, в Николаеве люди в военной форме силой затолкнули мужчину в автомобиль и привезли его в ТЦК СП. После этого суд обязал полицию зарегистрировать заявление мужчины с жалобой на инцидент.

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Дата публикации
Просмотры
2069
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