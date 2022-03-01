В Минобороны РФ не собираются прекращать войну в Украине: хотят "достичь цели"

В Минобороны РФ не собираются прекращать войну в Украине: хотят "достичь цели"

В РФ продолжают распространять традиционную пропаганду о якобы "специальной военной операции" для "защиты".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 марта заявил, что российская армия должна продолжать наступать на Украину, пока не будут достигнуты цели. Главной задачей в Москве видят "защиту" России от якобы угрозы со стороны Запада.

Об этом пишут росСМИ.

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"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленной цели. Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от создаваемой странами Запада военной угрозы, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Глава Минобороны РФ продолжил цинично утверждать, что россияне якобы не обстреливают жилые дома.