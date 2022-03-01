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В Минобороны РФ не собираются прекращать войну в Украине: хотят "достичь цели"

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В Минобороны РФ не собираются прекращать войну в Украине: хотят "достичь цели"

Associated Press

В РФ продолжают распространять традиционную пропаганду о якобы "специальной военной операции" для "защиты".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 марта заявил, что российская армия должна продолжать наступать на Украину, пока не будут достигнуты цели. Главной задачей в Москве видят "защиту" России от якобы угрозы со стороны Запада.

Об этом пишут росСМИ.

"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленной цели. Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от создаваемой странами Запада военной угрозы, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Глава Минобороны РФ продолжил цинично утверждать, что россияне якобы не обстреливают жилые дома.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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