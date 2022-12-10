В Минобороны РФ отчитываются об уничтожении фейковых HIMARS: какую информацию распространяет российская пропаганда

Оккупанты продолжают распространять всяческие чепухи.
Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение девятого декабря 2022 года оккупанты распространили:
- Фейк
Представитель МИД А.Николенко сообщил, что на почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма от имени генконсульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине, однако генконсульство такой рассылки не осуществляло, а информация в письмах не соответствует действительности.
- Манипуляцию
Российские СМИ сообщили, что "западная пресса получила негласную директиву объявлять президента Украины Владимира Зеленского "человеком года"... несколько зарубежных изданий уже "удостоили" украинского лидера почетного звания".
- Фейк
В МО РФ отчитались об уничтожении 13 РСЗО HIMARS и их аналогов только в течение 2 дней. При этом общее количество уничтоженного вооружения этого типа, по словам Минобороны, достигает 44 единиц, однако такая информация абсолютно не соответствует действительности.
Какие фейки распространяет РФ
Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что украинское руководство якобы даже не считает тела погибших в районе Бахмута. Между тем, под Бахмутом Россия пытается уничтожать украинских военных огневым валом и набегами на позиции украинских военных большим количеством живой силы.
Также ДТЭК создал официальный телеграмм-канал и предупреждает о фальшивых страницах в Интернете. Потому украинцев призывали не распространять дезинформации.
Ранее российская пропаганда распространяла фейк о том, что "ВСУ совершили массовый обстрел ЗАЭС".
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