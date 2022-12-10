В Минобороны РФ отчитываются об уничтожении фейковых HIMARS: какую информацию распространяет российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение девятого декабря 2022 года оккупанты распространили:

Фейк

Представитель МИД А.Николенко сообщил, что на почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма от имени генконсульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине, однако генконсульство такой рассылки не осуществляло, а информация в письмах не соответствует действительности.

Манипуляцию

Российские СМИ сообщили, что "западная пресса получила негласную директиву объявлять президента Украины Владимира Зеленского "человеком года"... несколько зарубежных изданий уже "удостоили" украинского лидера почетного звания".

Фейк

В МО РФ отчитались об уничтожении 13 РСЗО HIMARS и их аналогов только в течение 2 дней. При этом общее количество уничтоженного вооружения этого типа, по словам Минобороны, достигает 44 единиц, однако такая информация абсолютно не соответствует действительности.

Какие фейки распространяет РФ

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что украинское руководство якобы даже не считает тела погибших в районе Бахмута. Между тем, под Бахмутом Россия пытается уничтожать украинских военных огневым валом и набегами на позиции украинских военных большим количеством живой силы.

Также ДТЭК создал официальный телеграмм-канал и предупреждает о фальшивых страницах в Интернете. Потому украинцев призывали не распространять дезинформации.

Ранее российская пропаганда распространяла фейк о том, что "ВСУ совершили массовый обстрел ЗАЭС".