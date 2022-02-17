В Минобороны сообщили, сколько на самом деле военных РФ стянула к границам Украины

В Минобороны сообщили, сколько на самом деле военных РФ стянула к границам Украины

Минобороны не фиксирует реальный отвод войск РФ, о котором заявили в Москве.

Россия стянула к границам Украины около 140 тысяч своих военных и пока реально отводить армию, несмотря на громкие заявления, не начала.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

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Как уточнил Резников, по состоянию на утро 16 февраля, согласно докладу главного управления разведки Минобороны, Украина не фиксирует реальный отвод войск, о котором заявляет РФ. По его словам, небольшие подразделения для вида действительно отводятся, но говорить о существенном отводе войск рано.

"И здесь это совпадает с заявлениями из США, что факта отвода войск нет", — сказал Резников.

Отвечая на вопрос о количестве российской армии у границ Украины глава Минобороны сказал: "Господин Байден (президент США Джо Байден. – Ред.) близок к истине. Если не ошибаюсь, по состоянию на вчера (15 февраля. – Ред.) было 125 тысяч наземного контингента, а если брать морскую и воздушную составляющую – то это где-то под 140 тысяч примерно".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников, объяснил "инсайды" СМИ о нападении России.

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