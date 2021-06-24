В Минске разрушили кирпичный забор посольства Латвии: Рига требует объяснений

Литовские власти требуют белорусскую сторону расследовать этот инцидент.

В Минске неизвестные разрушили забор посольства Латвии. Власти соседнего государства требует от белорусской стороны расследовать этот инцидент.

Об этом 23 июня сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter, опубликовав соответствующие фото. На месте инцидента также стоит спецтехника.

"Сейчас помещение посольства Латвии в Беларуси (выглядит так. - Ред.). Мы ожидаем от власти в Минске расследование этого инцидента, обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом", — написал в он.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2021

Напомним, Латвия выслала посла Беларуси и всех дипломатов, и Минск ответил зеркально, заявив о "сознательной эскалации". Министерство иностранных дел Литвы 28 мая приняло решение об объявлении двух беларусских дипломатов персонами нон грата.

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