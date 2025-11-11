ТСН в социальных сетях

В Минюсте сделали заявление об обысках у Галущенко: почему он молчит

Минюст заявил, что Галущенко воздерживается от публичных заявлений, ссылаясь на требования о сохранении тайны досудебного расследования.

Ирина Лабьяк
Министр юстиции Украины Герман Галущенко

Министр юстиции Украины Герман Галущенко / © Офис президента Украины

Дополнено новыми материалами

Министерство юстиции Украины подтвердило проведение обысков у главы ведомства Германа Галущенко. В заявлении ведомства указано, что следственные действия в рамках уголовного производства были проведены «при участии» Галущенко.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования», — утверждается в заявлении ведомства.

В Минюсте также уверяют, что последовательно придерживаются принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае доказательства вины — причастные должны понести ответственность в порядке, определенном судом.

В ведомстве отметили, что учитывая требования по сохранению тайны досудебного расследования, Галущенко воздерживается от публичных заявлений до завершения процессуальных действий.

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Галущенко, его экс-советника Игоря Миронюка, в компании «Энергоатом» и у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

В тот же день в НАБУ, не называя никаких имен, заявили, что вместе с САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Ее участники выстроили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на «Энергоатом».

В НАБУ также проинформировали, что в Киеве была разоблачена масштабная схема отмывания около 100 млн долл. незаконно полученных средств в сфере энергетики. Центром операции, где велась «черная бухгалтерия» и легализация денег через сеть компаний-нерезидентов, стал офис, принадлежащий семье экс-нардепа Андрея Деркача. Он подозревается в госизмене и сейчас является членом Совета федерации Федерального собрания России.

