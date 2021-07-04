В мире более тысячи фирм пострадали от кибератаки, связанных с Россией хакеров

Ущерб был нанесен компания в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании.
Кибератака, осуществленная связанными с Россией хакерами, затронула уже более тысячи компаний в 17 странах.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности, первоначальной целью атаки с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, которые предоставляют бизнесу различные услуги в информационной сфере, в том числе в удаленном режиме. Через системы этих компаний можно получить доступ к сетям их клиентов.
Согласно оценкам СМИ, ущерб был нанесен, в частности, бизнес-структурам в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании. В Швеции не смогли открыть 800 магазинов.
По версии Bloomberg, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. СМИ утверждает, что они могут быть связаны с Россией.
В июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS.
Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.
А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".