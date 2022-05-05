"В мире или войне": Арестович заверил Молдову в помощи Украины на фоне ситуации в Приднестровье

"В мире или войне": Арестович заверил Молдову в помощи Украины на фоне ситуации в Приднестровье

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на фоне российских провокации в непризнанном Приднестровье заявил, что Украина всегда придет на помощь Молдове – в войне или мире.

Арестович отметил, что как Украина, так и Молдова страдают от агрессивной политики Кремля.

Об этом советник руководителя ОП сообщил в интервью местному телеканалу TV8.

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"Хочу сказать молдовскому народу: вы наши добрые соседи. Мы чтим вас, мы любим вас. И мы ценим вас как соседей. Большое вам спасибо за прием наших беженцев, за политическую позицию по поддержке", — сказал Арестович.

"Мы находимся с вами в одинаковой ситуации, потому что у вас есть рана, которая тоже не заживает… Как только мы вам понадобимся, в мире или в войне, знайте – мы всегда придем к вам на помощь всеми своими силами, потому что вы наши друзья и соседи", – заверил советник руководителя президентского офиса.

Напомним, 4 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна готовит планы на случай чрезвычайных ситуаций для "пессимистичных" сценариев из-за опасений, что государство может быть втянуто в войну в Украине.

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