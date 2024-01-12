В мире началась новая война: США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене

Собрали подборку информации о том, что сейчас происходит в Йемене.
В Сети появились сообщения о начале ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене.
Официальных данных сейчас нет, но об этом пишут местные блоггеры и аккаунты хуситов.
Также информационное агентство Reuters сообщает, что США и Великобритания нанесли первые авиаудары по хуситам в ответ на нападения в Красном море.
По предварительным данным, удары пришлись на Ходейду и столицу страны – город Сана.
Также взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сааде. Атаковано 10 объектов, которые использовались для хранения оружия и обучения хуситам.
Вооруженные силы США нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена, сообщил американский чиновник CNN. Удары наносятся с истребителей и ракетами "Томагавк".
Пентагон подтвердил удары по Йемену. «Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Впечатлены центры производства дронов и склады оружия», — заявил представитель Пентагона.
Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.
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