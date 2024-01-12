В мире началась новая война: США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене

Собрали подборку информации о том, что сейчас происходит в Йемене.

В Сети появились сообщения о начале ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене.

Официальных данных сейчас нет, но об этом пишут местные блоггеры и аккаунты хуситов.

Также информационное агентство Reuters сообщает, что США и Великобритания нанесли первые авиаудары по хуситам в ответ на нападения в Красном море.

По предварительным данным, удары пришлись на Ходейду и столицу страны – город Сана.

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Также взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сааде. Атаковано 10 объектов, которые использовались для хранения оружия и обучения хуситам.

Вооруженные силы США нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена, сообщил американский чиновник CNN. Удары наносятся с истребителей и ракетами "Томагавк".

Пентагон подтвердил удары по Йемену. «Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Впечатлены центры производства дронов и склады оружия», — заявил представитель Пентагона.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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