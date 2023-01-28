В мире преуспевают параноидальные теории заговора и неконтролируемый язык ненависти — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул опасность распространения в мире антисемитизма, языка вражды и дезинформации.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на ООН.

Генсек ООН напомнил о важности памяти жертв Холокоста, Гутерреш напомнил, что 90 лет назад нацисты, придя к власти, за считанные месяцы ликвидировали основные гражданские права и проложили путь к тоталитарному правлению: были арестованы члены парламента, отменена свобода прессы и построен первый концентрационный лагерь.

«Мы живем в мире, где экономический кризис порождает недовольство, популисты-демагоги используют кризис, чтобы завоевывать голоса избирателей, а дезинформация, параноидальные теории заговора и неконтролируемый язык ненависти преуспевают», — заметил Гутерреш о современном положении дел в мире.

Он добавил, что ширится неуважение прав человека и пренебрежение верховенством права, проявления расизма и неонацизма, отрицание Холокоста, антисемитизм, а также различные формы религиозного фанатизма и ненависти.

Гутерреш напомнил о нападениях на ортодоксальных евреев на Мангеттене в Нью-Йорке, издевательствах над еврейскими школьниками в австралийском Мельбурне, появлении свастики на мемориале Холокоста в Берлине.

Также интернет-мир способствует быстрому распространению языка ненависти, экстремистских идеологий и дезинформации. Поэтому он призвал всех причастных прилагать больше усилий, чтобы установить эффективные защитные барьеры.

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Ранее сообщалось, что окружение Путина дезинформирует его о реальном положении дел на фронте, потому что боится говорить ему правду.

Также Россия развернула в США мощную кампанию по дезинформации против Украины, чтобы подогревать агрессивные настроения. Кремль сделал ставку на консервативных политиков США и медиасоюзников.

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