В мире в прошлом году возросло количество терактов и их жертв — Госдеп США

В мире в прошлом году возросло количество терактов и их жертв — Госдеп США

Это связано, в том числе, с деятельностью остатков террористической группировки ИГИЛ, активность которых прослеживается не только в Ираке и Сирии.

Количество терактов, а также людей, погибших в результате них по всему миру, в 2020 выросло более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявил и. о. координатора по вопросам контртерроризма Госдепартамента США Джона Годфри, — пишет Укринформ.

"Количество террористических атак, как и общее число жертв, в 2020 году выросло более чем на 10% по сравнению с 2019 годом", — сообщил Гофри.

Это связано, в том числе, с деятельностью остатков террористической группировки ИГИЛ, активность которых прослеживается не только в Ираке и Сирии, но и в других странах. В частности, в 2020 году в результате атак ИГИЛ погибло больше людей, чем когда-либо: только в Западной Африке — почти 5 тыс. (против 2,7 тыс. в 2017 году).

По данным Госдепа, на Ближнем Востоке и Африке активно действовали различные группировки, связанные с Аль-Каидой.

В 2020 году Иран продолжал поддерживать деятельность террористических образований. В частности, способствовал активности таких организаций как Хезболла и ХАМАС в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке.

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Существенно возросла угроза экстремизма по расовым и этническим признакам в глобальных масштабах. В связи с этим Годфри упомянул группировку "Российское имперское движение" и его руководство, которую в апреле 2020 года США признали международными террористами.

Государственный департамент США ежегодно издает отчет по борьбе с глобальным терроризмом. Он анализирует активность террористических группировок по всему миру, а также информирует о контртеррористических усилиях правительства Соединенных Штатов.

Напомним, что ранее палестинец открыл стрельбу по людям возле Храмовой горы.

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