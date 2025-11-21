- Дата публикации
В "мирном плане" США нашли русизмы, указывающие на "соавторство" Кремля
Анализ текста «мирного предложения» США для Украины, выявил ряд «неуклюжих» формулировок, вероятно являющихся прямым переводом с русского языка, поднимающим вопрос о подлинном авторстве документа.
В тексте «мирного предложения» США , поступившем в Киев, был обнаружен ряд языковых конструкций, напоминающих прямой перевод с русского языка. По словам аналитиков, некоторые фразы «неуклюжи» в английском языке, но абсолютно логичны в российском контексте. Это открытие добавило вопрос о процессе написания текста, поскольку ранее Белый дом признал, что его соавтором был посланник кремлевского диктатора Владимира Путина, Кирилл Дмитриев.
Об этом пишет The Guardian.
Согласно анализу журналистов, в нескольких местах текста язык «мирного предложения» выглядит странным в английском варианте. В качестве примера приводится третий пункт плана, касающийся гарантий безопасности: «Это было распространяется на то, что Россия не будет вмешиваться в нелегальные страны и Nato не будет expand further» (Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше) .
Аналитики назвали фразу "It is expected" ( "Ожидается" ) неуклюжей пассивной конструкцией в английском языке. В то же время, ее российский эквивалент — «ожидается» — имеет больше смысла и представляет собой вполне обычную форму глагола.
«Некоторые фразы в „мирном предложении“ США для Украины, похоже, были первоначально написаны на русском языке. В нескольких местах речь работала бы на русском, но кажется определенно странным английским», — отмечает издание.
Другие русизмы и соавторство
В тексте предложения также были замечены и другие слова, которые могут быть прямыми переводами с русского языка, в том числе ambiguities ( неоднозначности ) и to enshrine ( закрепить ).
Выявленные языковые особенности подтверждают предварительные подозрения в процессе создания документа. Белый дом ранее уже признал, что предложение написал Кирилл Дмитриев совместно со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом. Они согласовали текст во время встречи в Майами.
В то же время, выяснилось, что Украина и ее европейские партнеры были исключены из процесса разработки мирного плана, что также вызвало критику и обеспокоенность в европейских столицах.
Напомним, в администрации Трампа говорят, что обнародованный вариант мирного плана - не финальный документ . Он не означает, что именно эти параметры станут основой для предстоящего мирного соглашения между Украиной и РФ.