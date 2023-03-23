В МКС заявили угрозы из-за ордера на арест Путина

Президентство Ассамблеи государств-участников Римского устава рассказало об угрозах в адрес Международного уголовного суда из-за ордера на арест президента России Владимира Путина.

Также речь идет о мерах против его прокурора и судей, привлеченных к выдаче ордеров на арест в ситуации с Украиной.

Об этом сообщает Международный уголовный суд в Гааге.

Президентство Ассамблеи сожалеет об этих попытках помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом.

Президентство Ассамблеи подчеркивает, что суд, его избранные должностные лица и его персонал имеют сильную поддержку Ассамблеи государств-участников Римского устава.

Международный уголовный суд воплощает в себя коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Как учреждение последней инстанции Суд дополняет национальные юрисдикции. Потому призывают все государства уважать независимость судов и прокуратуры.

Ассамблея государств-участников является руководящим надзорным и законодательным органом МКС. Он состоит из представителей государств, ратифицировавших Римский устав или присоединившихся к нему.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют военное преступление – незаконную массовую депортацию в Россию украинских детей.

Главный прокурор МКС Карим Хан заявил, что Путин предстанет перед правосудием в Гааге, независимо от позиции России, не признающей юрисдикцию этого суда. Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни – пока он не предстанет перед судом.

В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей МКС и лично прокурора Карима Хана.

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