В Молдавии сторонники пророссийской партии устраивают антиправительственные протесты: украинские защитники тщательно мониторят ситуацию

В соседней с Одесщиной и Винницкой Молдовы сторонники пророссийской партии "Шор" устраивают антиправительственные протесты.

Таким образом, в Молдове Россия использует скрытых, работающих под прикрытием, агентов спецслужб для расшатывания ситуации в стране.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Опасаясь симпатики украинцам от жителей Молдовы, Москва хочет максимально использовать социальное недовольство людей: из-за экономики склонить правительство Молдовы на свою сторону.

«Но эти социально-политические авантюры не имеют успеха. Контингент российских войск не несет критической угрозы со стороны Приднестровья. Но Силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию», – говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин снова расшатывает ситуацию в Молдове, чтобы ударить Украину в спину.

Падение российских ракет в Молдове

10 октября 2022 года российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы. Официальные представители страны выразили России протест и призвали уважать суверенитет Молдавии.

31 октября обломки российской ракеты, которая хотела попасть в украинскую ГЭС, снова упали на территорию Молдовы.

В Минобороны Молдовы заявили, что незаконные полеты в своем воздушном пространстве не заметили. А уже в МИДе Молдовы осудили обстрелы Украины и отреагировали на падение обломков ракеты на их территорию.

В ответ на действия России Молдова высылала дипломата РФ.

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