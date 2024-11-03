В Молдове обнародовали предварительные результаты второго тура выборов президента: кто лидирует

В Молдове прошел второй тур президентских выборов 3 ноября. Предварительно подсчитано почти 95% голосов

Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) Молдовы.

Сначала ЦИК сообщал о лидерстве оппозиционера Александра Стояногло. Впрочем, после подсчета 93% голосов он второй. Известно, что его поддержали 48,51% избирателей - это более 721 тыс. человек.

В настоящее время лидирует действующая президентка Майя Санду. Известно, что за нее проголосовали 51,49% человек – более 765 тыс. избирателей.

Корреспондент "ЕП" сообщает, что еще не начался подсчет голосов западной диаспоры. Участки в западной Европе закрылись часом позже. Диаспора показала на выборах беспрецедентную явку: за границей проголосовало более 320 тысяч человек. В государствах ЕС Майю Санду еще в первом туре поддерживало абсолютное большинство избирателей.

Заметим, в ЦИК сообщали о рекордной явке на голосовании – это более 54% избирателей. По информации NewsMaker, самые активные на выборах — это граждане 66-75 лет, а наименее активная молодежь 18-25 лет. Согласно закону, для признания действительным во втором туре должно пройти не менее 1/5 избирателей.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на анонимный источник в молдавском правительстве сообщило, что Россия вмешивается в выборы президента Молдовы из-за провокации за границей. По словам источника, избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью Москвы для различных провокаций, включая сообщения об угрозе взрывов.

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