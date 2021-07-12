В Молдове объявили результаты парламентских выборов: партия Санду побеждает с историческим рекордом

В Молдове объявили результаты парламентских выборов: партия Санду побеждает с историческим рекордом

Явка избирателей превысила 48,4%.

Центральная избирательная комиссия Молдовы в понедельник, 12 июля, объявила результаты досрочных парламентских выборов, в которых приняли приняли участие 22 партии и блоки и один независимый кандидат.

После обработки 100% данных партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов (67 мандатов), блок "Коммунисты и социалисты" получил 27,17% (32). Также в парламент прошла партия "Шор" — 5,74% (6-7 мест).

Другие партии не смогли преодолеть избирательный порог.

Напомним:

Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов. Весь день у здания КС в Кишиневе проходила акция в поддержку досрочных выборов от сторонников и членов партии "Действие и солидарность" (PAS), "Наша партия" и ряда других политформирований. Решение КС и указ Санду они встретили, скандируя: "Победа!".

и назначила дату досрочных парламентских выборов. Весь день у здания КС в Кишиневе проходила акция в поддержку досрочных выборов от сторонников и членов партии "Действие и солидарность" (PAS), "Наша партия" и ряда других политформирований. Решение КС и указ Санду они встретили, скандируя: "Победа!". Победа на парламентских выборах была одной из обещаний реформистки Майи Санду. Ее партия стала первым с 2009 года абсолютным победителем. Поддержка парламента даст президенту Молдовы больше возможностей для проведения реформ, поскольку именно борьба с коррупцией, улучшение уровня жизни и сближение с ЕС были ее предвыборными обещаниями.

Поддержка парламента даст президенту Молдовы больше возможностей для проведения реформ, поскольку именно борьба с коррупцией, улучшение уровня жизни и сближение с ЕС были ее предвыборными обещаниями. Бывший президент Молдовы (2016-2020), лидер "Партии социалистов" Игорь Додон пугал страну массовыми протестами и дестабилизацией в случае победы на парламентских выборах 11 июня партии действующего президентка Майи Санду.

Новости мира: на досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует партия Майи Санду

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