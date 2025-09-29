В Молдове пророссийская оппозиция собирает митинг: СМИ заявляют о денежном "поощрении" участников

Игорь Додон. / © Associated Press

В Молдавии пророссийская оппозиция после проигранных выборов собирает митинг. Впрочем, местные СМИ получили переписку, свидетельствующую о подготовке проплаченных протестов в Кишиневе. Эту информацию подтвердили и в полиции.

Об этом сообщает Newsmaker .

Отметим, что в воскресенье, 28 сентября, солидер пророссийского "Патриотического блока", лидер "Партии социалистов" Игорь Додон призвал сторонников выйти на улицы, чтобы "защитить победу".

Между тем распоряжении NM оказалась слитая переписка о том, что организаторы протеста в Кишиневе на 29 сентября обещали деньги за участие. Вознаграждение предлагалось за собственное участие в акции и за привлечение знакомых. В полиции подтвердили, что тоже располагают такой информацией.

"Полиция владеет информацией о том, что для участия в анонсированном на сегодняшний день протесте людям обещают деньги… Напоминаем организаторам, что они несут полную ответственность за такие действия, и законом предусмотрена ответственность за такие нарушения", – заявили в ведомстве.

Тем временем в Партии социалистов возразили, что предлагали вознаграждение за участие в протесте. Информацию медиа назвали клеветой.

"Наши действия никогда не были оплачиваемыми и не организовывались по принципу найма… Клеветы, распространяемые руководящим режимом – это лишь попытки дискредитировать народное недовольство. Такие истории придумывают власти, не способные выиграть выборы честным путем", – говорится в заявлении.

Напомним, 28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы. Электоральный порог проходят пять партий и блоков. Партия президентки Майи Санду "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate , PAS) получила 50,15% голосов. Европейские лидеры приветствуют решения граждан страны, голосование которых оставило далеко позади пророссийские силы.