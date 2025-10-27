В Молдове с самолета сняли экс-нардепа Кормышкину с семьей: подробности скандала - СМИ

Ирина Кормышкина с мужем Юрием Кормышкиным

Бывшего народного депутата Ирину Кормышкину, ее мужа и сына сняли с самолета в Кишиневе из-за конфликта с экипажем.

Об этом сообщает корреспондент УНН.

Ирину Кормышкину вместе с мужем Юрием Кормышкиным и сыном сняли с самолета в аэропорту Кишинева, где они планировали вылет в Вену. Это произошло после того, как Юрий Кормышкин некорректно отреагировал на замечание стюардессы о запрете разговоров по телефону.

Стюардесса пожаловалась капитану самолета, и после разговора с семьей капитан принял решение снять их с рейса. Сначала сообщалось о задержании Ирины Кормышкиной, однако эта информация оказалась неточной.

Напомним, экс-депутат Ирина Кормышкина и ее муж Юрий были признаны виновными в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Тогда она потратила 20 миллионов гривен, которые не совпадали с ее доходами, а муж, чтобы легализовать эти деньги, через фирму приобрел дом возле Одессы.

Суд назначил супругам наказание — 5 лет заключения, штраф 68 тысяч гривен и два года запрета занимать государственные должности. Но они признали вину и заключили сделку со следствием, поэтому от основного наказания их освободили.