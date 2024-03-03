В Молдове жестко ответили Лаврову на его упреки касательно Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, комментировавшего обращение "приднестровских депутатов" за помощью к России.

Об этом пишет NewsMaker.

Там подчеркнули, что "Лавров и кремлевский режим не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе".

"Страна, которая сажает в тюрьмы оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД Молдовы также добавили, что Приднестровье пользуется преимуществами экономической интеграции с ЕС. Более 70% товаров Приднестровья экспортируется в страны Евросоюза, заявили в министерстве.

"Молдова — демократическое государство, для которого свобода и уважение прав человека являются основополагающими ценностями. Мы строим европейское будущее, чтобы все наши граждане, независимо от языка и этнической принадлежности, жили в мире и процветании", – говорится в сообщении.

Сергей Лавров 1 марта выступил на дипломатическом форуме в Турции и заявил, что Молдова блокирует переговорный процесс формата "5+2" по урегулированию приднестровского вопроса.

Он также обвинил Молдову в "блокировании всего русского, дискриминации русского языка", а также в серьезном экономическом давлении на Приднестровье".

В переговорах по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2 "принимают участие представители сторон: Молдова и Приднестровье, посредники от ОБСЕ, России и Украины, а также наблюдатели от ЕС и США. В последний раз участники формата собирались на заседание в 2019 году.

Напомним, аналитики ISW писали, что Россия использовала так называемый съезд депутатов всех уровней "Приднестровской Молдавской Республики" и их призыв о помощи — как плацдарм для усиления гибридных операций против Молдовы.

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