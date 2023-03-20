В Москве были уверены, что украинцы не будут сопротивляться оккупации — премьер Латвии

В Кремле думали, что для украинцев российская оккупация будет "извращенным счастьем".

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что во время принятия решения о вторжении в Украину в Москве были уверены, что украинцы не будут сопротивляться.

Об этом он заявил во время интервью изданию "Европейская правда".

Премьер отметил, что в Кремле думали, что для украинцев российская оккупация будет "извращенным счастьем".

"И они считали, что никто другой не будет помогать защищать Украину, ведь ваше государство не является членом НАТО", — отметил Кариньш.

Вместе с тем, по мнению главы правительства Латвии, нападение на любую страну НАТО было бы еще более нерациональным шагом со стороны РФ, чем вторжение в Украину.

"С защитой стран Альянсом все принципиально иначе. НАТО давно и традиционно полагается на общую защиту, и все знают, что такое статья 5. К тому же после 2014 года, а также после февраля 22-го года, Альянс существенно укрепил защиту своей восточной границы — от государств Балтии и дальше до Румынии с Болгарией", — отметил премьер Латвии.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что завершение войны в Украине должно предусматривать сохранение территориальной целостности Украины. Кроме того, необходимо создать условия для недопущения в дальнейшем повторной агрессии со стороны противника.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что любой такой компромисс с Россией приведет не к миру, а к обострению ситуации, а затем и к новой войне.

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