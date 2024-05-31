В РФ заявляют, что ситуацию на фронте это не изменит.

Хотя в Пентагоне заявляют, что позиция США по атакам Украины по России западным оружием не изменилась. Впрочем, СМИ сообщают о разрешении американского лидера Джо Байдена использовать это вооружение для ударов по агрессору. В Москве традиционно разразились запугиваниями.

На новости из Штатов отреагировал глава думского комитета обороны Андрей Картаполов.

По его словам, якобы вероятное решение Вашингтона не отразится на ходе войны, или как в РФ говорят – на "специальной военной операции".

"При этом для самих США появятся угрозы. Москва ответит асимметрично", — нагло подчеркнул депутат.

Удары Украины по России оружием мероприятия

Спикер Пентагона Сабрина Синг заявила, что политика США по ударам Украины по России не изменилась. По ее словам, Министерство обороны выступает против подобных действий ВСУ.

Отметим, что The New York Times сообщало, что якобы президент США Джо Байден приближается к тому, чтобы позволить Украине бить западное оружие по территории РФ. Медиа называет такое вероятное решение главы Белого дома "одним из самых важных за последние годы".

Тем временем Politico пишет, что администрация лидера США тайно позволила Украине избивать по территории России предоставленное оружие. Впрочем, в этом есть ограничения. ВСУ могут наносить удары исключительно по районам, граничащим с Харьковской областью.

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