Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Москве люди стоят в огромных очередях к банкоматам из-за отключения SWIFT (фото и видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Москве люди стоят в огромных очередях к банкоматам из-за отключения SWIFT (фото и видео)

Уже очень скоро Россию отрежут от международной банковской системы SWIFT.

Россияне в панике выстроились в очереди к банкоматам. Люди пытаются снять средства, в некоторых банкоматах уже закончились наличные деньги.

Соответствующие фото из Москвы и других городов публикуют в Сети.

"Долгопрудный, Сбербанк, в банкоматах закончились деньги ",

"Очереди в банкоматы. Паника ",

"В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра",

"На Бауманской к банкоматам тинькова и альфы начинают появляться очереди – пока не очень большие. Пытаются снять валюту. В одном из банкоматов тенька закончилась валюта, в другом — наличные вообще", — пишут пользователи.

Напомним, что Беларусь могут также отключить от международной платежной системы SWIFT.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация