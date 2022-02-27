В Москве люди стоят в огромных очередях к банкоматам из-за отключения SWIFT (фото и видео)

В Москве люди стоят в огромных очередях к банкоматам из-за отключения SWIFT (фото и видео)

Уже очень скоро Россию отрежут от международной банковской системы SWIFT.

Россияне в панике выстроились в очереди к банкоматам. Люди пытаются снять средства, в некоторых банкоматах уже закончились наличные деньги.

Соответствующие фото из Москвы и других городов публикуют в Сети.

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"Долгопрудный, Сбербанк, в банкоматах закончились деньги ",

"Очереди в банкоматы. Паника ",

"В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра",

"На Бауманской к банкоматам тинькова и альфы начинают появляться очереди – пока не очень большие. Пытаются снять валюту. В одном из банкоматов тенька закончилась валюта, в другом — наличные вообще", — пишут пользователи.

Очереди к банкоматам. Паника. pic.twitter.com/Q1hVY0Daqe – Кирилл Волков (@VolkovKirillSPb) February 24, 2022 на бауманской к банкоматам тинковая и альфы начинают появляться очереди — пока не очень большие. стараются снять валюту



в одном из банкоматов штукатурка закончилась валюта, в другом — наличные вообще pic.twitter.com/4dkVYmIDyH — Litavrin (@litavrinm) 24 Feb 2022 В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра. pic.twitter.com/lpSrIM4Ao9 — Oles Filonenko ‍♂️ (@taxfreelt) February 27, 2022

Напомним, что Беларусь могут также отключить от международной платежной системы SWIFT.