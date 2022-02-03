В Москве отреагировали на отправку войск США в Восточную Европу

В Москве отреагировали на отправку войск США в Восточную Европу

Песков оценил действия США как "лучшее доказательство" того, что у РФ есть причины для беспокойства.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков считает, что дополнительное размещение американских войск в странах Восточной Европы якобы подтверждает наличие у Москвы повода для беспокойства.

Соответствующее заявление он озвучил в комментарии CNN.

"США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", — высказался представитель Кремля, добавив, что действия американской стороны являются "лучшим доказательством того, что у нас, как у России, есть очевидные причины для беспокойства".

Напомним, что в среду, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил размещение трех тысяч американских военнослужащих в Польше, Германии и Румынии, чтобы поддержать страны НАТО в Восточной Европе на фоне наращивания российских сил на границе с Украиной.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, контингент из двух тысяч военнослужащих развернут в Польше и Германии, а еще примерно тысяча силовиков, базирующихся в ФРГ, отправятся в Румынию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, оценил отправку в Восточную Европу дополнительных сил как подтверждение того, что Альянс делает все возможное для безопасности союзников.

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