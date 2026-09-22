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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"В Москве празднуют": Украина отреагировала на исключение российских олигархов из санкционных списков

ЕС согласовал исключение российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка, что вызвало резкую реакцию Украины.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

Снятие санкций ЕС с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана возмутило МИД Украины. В Киеве призвали европейские страны ввести против них собственные ограничения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Решение исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка позорно и ничем не оправдано», — заявил министр.

По словам дипломата, такое развитие событий выгодно российским властям, поскольку бьет по европейскому единству.

«В Москве празднуют, ведь получили то, к чему стремились: чувство безнаказанности, унижение Европейского Союза и раскол среди европейцев», — подчеркнул Сибига.

При этом украинский министр предложил альтернативный механизм давления на российских миллиардеров и обратился к странам-участницам ЕС с предложением действовать самостоятельно.

«Но празднование в Москве еще можно испортить. Призываю все государства-члены ЕС уже сейчас заявить, что они введут свои национальные санкции против этих двух лиц», — подытожил глава украинской дипломатии.

Напомним, послы стран Европейского Союза согласовали продление российских санкций еще на три года, однако из санкционного списка должны исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Ранее говорилось, что в Германии за долги выставили на продажу виллу тогда еще подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова, который является одним из самых богатых людей в РФ.

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