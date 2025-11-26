В Москве прокомментировали скандальные "пленки Уиткоффа"

Дмитрий Песков / © Getty Images

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы расшифрованных разговорах спецпосланника США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова.

Слова пресс-секретаря РФ приводят российские СМИ.

Он отметил, что не видит ничего критического в содержании обнародованных СМИ материалов и не стал комментировать публиковавшие их "респектабельность западных изданий".

"О публикующих это западных СМИ не должно использоваться слово "респектабельность", никто ничем не гнушается", - добавил Песков в комментарии журналисту.

Также, по словам Пескова, сейчас "идет серьезный процесс выхода на мирное урегулирование ситуации в Украине". Москва ожидает визита Уиткоффа и его детальных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, издание Bloomberg накануне обнародовало стенограмму телефонного разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, которая касалась подготовки американского мирного плана. Содержание разговора раскрывает детали работы над документом по прекращению войны в Украине. Bloomberg дополнительно обнародовала стенограмму разговора Ушакова с представителем президента РФ, переговорщиком с американской администрацией Кириллом Дмитриевым. Они обсудили пути "проталкивания" в администрацию США российской версии "мирного плана".

