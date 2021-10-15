В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе: полиция удерживает людей

Зрителям фильма раздали анкеты для внесения персональных данных и стали спрашивать, как они оказались на показе.

В Москве полиция закрыла в офисе "Мемориала" 20 сотрудников организации и гражданина Польши, который привез для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд.

Об этом заявила юрист "Мемориала" Наталья Морозова, - пишет "Медуза".

Полицейские якобы собирались провести осмотр места происшествия, а потом заявили об изъятии техники. Также они отказались пропустить в здание адвокатов.

Юрист "Мемориала" Наталья Морозова добавила полиция ждет подкрепление, чтобы изымать технику.

Полицейские изымают охранную сигнализацию.

Заметим, что ранее 14 октября полицейские приехали в московский офис "Мемориала" по вызову самих сотрудников организации. Те обратились в полицию из-за того, что в ним во время показа фильма "Гарет Джонс" пришли несколько десятков человек в масках, а также съемочная проправительственного телеканала. Люди в масках вышли на сцену возле киноэкрана и стали скандировать "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим".

Основная часть ворвавшихся успела уйти из офиса "Мемориала" до приезда полиции. Силовики забрали несколько человек. Оставшихся они закрыли в офисе. Зрителям раздали анкеты для внесения персональных данных и стали спрашивать, как они оказались на показе и судимы ли они. Когда зрители дали объяснения, их отпустили.

Заметим, что "Мемориал" признан в России иностранным агентом. Это - международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество — неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР.

Фильм "Гарет Джонс" снят в 2019 году. Он рассказывает историю британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем Голодомора в Украине.

Главный герой фильма - валлийский репортер Гарет Джонс, который в поисках следующей большой истории попадает в СССР и узнает о голоде на территории Украины.

"Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткая цензура, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла", – говорится в описании к трейлеру фильма.

Фильм “Цена правды” - копродукция Польши, Великобритании и Украины. Киев на ленту выделил 26 миллионов гривен – это десятая часть бюджета картины.

Гарет Джонс был амбициозным молодым журналистом. Он опубликовал несколько громких репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году во время поездки в СССР ему удалось обмануть сопровождение и побывать в украинских селах, где люди умирали от голода.

Вернувшись в Европу, Джонс опубликовал первый репортаж о Голодоморе. Он рассказал о том, что это искусственный голод, организованный по приказу Сталина, и свидетельствовал о гибели миллионов украинцев.

Тогда заявление Джонса была воспринято со скепсисом. Одни не могли поверить, что в СССР происходит катастрофа таких масштабов, другие знали, но сознательно скрывали информацию. Уолтер Дюранти, корреспондент "Нью-Йорк Таймс" в Москве, лауреат Пулитцеровской премии, тайно работал на Сталина и использовал свое влияние, чтобы выставить Джонса лжецом.

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