В Москве заговорили о «немедленном мире» и заявили о «реалистическом решении» на столе

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле не устают повторять, мол, стремятся к миру в Украине , и якобы даже знают, как закончить начатую ими же войну. В то же время, в Москве озвучивают требования и условия в Киев.

Об этом заявил представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По его словам, позиция Российской Федерации в так называемом "урегулировании" - "ясная и последовательная". Более того, добавил Дмитриев, Москва «очень четко обозначила, как выглядит мирное урегулирование». В частности, «фюрер» Владимир Путин подчеркивал это.

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Российское чиновник в очередной раз дерзко отметил, что Украина должна уйти из Донбасса. Мол, это позиция не только Москвы, но и Вашингтона. Чиновник Путина нагло назвал это «реалистичное решение».

«Я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир придет немедленно», — цинично добавил Кирилл Дмитриев.

Мир в Украине — последние новости

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк озвучил жесткую формулу завершения войны . Речь идет о системном и максимально жестком давлении на Москву как в экономической, так и военной сферах. По его словам, эффективная стратегия подразумевает не символические ограничения, а реальную изоляцию РФ от глобальных рынков.

В то же время президент Владимир Зеленский раскрыл, при каких условиях может закончиться война в Украине. Первый шаг, подчеркнул он, - это полное прекращение огня без всяких условий. Для этого требуются международные гаранты и постоянный контроль, чтобы РФ не воспользовалась паузой и не пошла в новое наступление.

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Между тем спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил о паузе в посредничестве США по мирному процессу в Украине. В то же время контакты проходят и с Москвой, и с Киевом. Он также отверг посредничество Европы, потому что они якобы «далеки от готовности быть посредниками».

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