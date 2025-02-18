Келлог будет представлять США только в переговорах Киева и ЕС.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог будет представлять Соединенные Штаты только в диалоге с Киевом и ЕС.

Об этом пишут пропагандистские агентства РФ со ссылкой на слова помощника кремлевского руководителя Путина Юрия Ушакова в интервью российскому ведущему.

Совместный представитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и европейскими странами "по разрешению конфликта в Украине", а для общения с Россией Вашингтон назначит отдельного представителя, сообщил Ушаков после того, как состоялись переговоры представителей РФ и США в Саудовской Аравии.

"По Украине уже назначен посланник, господин Келлог, который будет взаимодействовать с украинской стороной и европейцами. Для российско-американского диалога будет выделен специальный человек или группа представителей. Нам предоставят эту информацию, мы проинформируем президента, который назначит наших представителей для участия в двусторонних переговорах с США", — сказал Уша.

Напомним, как ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в Киеве ждут Кита Келлога. С 20 февраля он будет находиться в Украине. Президент заявил, что хочет уехать с ним на фронт. "Думаю, что он не откажет", — сказал Зеленский.

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