В Москве заявили о еще одной встрече с США

В Москве не назвали страну, где запланирована встреча.
Чиновники Соединенных Штатов Америки и агрессора России должны провести очередную встречу для "обсуждения проблем двусторонних отношений" в течение следующих двух недель.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишут росСМИ.
По его словам, встреча Вашингтона и Москвы состоится на уровне руководителей профильных департаментов. Ее участники должны обсудить устранение раздражителей в отношениях.
Кроме того, перед переговорами, говорит заместитель Лаврова, проведут консультации на уровне заместителей, чтобы получить данные "кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне".
Рябков говорит, что встреча на уровне руководителей профильных департаментов состоится в третьей стране. По его словам, конкретное место согласовывается.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал очередной раунд переговоров между США и Россией. Якобы встреча должна состояться 25 февраля.