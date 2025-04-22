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Спецпредставитель Трампа снова приедет в Россию — подробности
За последние несколько месяцев он уже трижды приезжал в Россию.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Россию на этой неделе.
Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, пишут РосСМИ.
Отвечая на вопрос о визите посланника Дональда Трампа в Москву, Ушаков заявил: "Мы ждем".
21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о намерении представить мирный план, включающий размещение миротворцев на территории Украины. Информация была опубликована в газете The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.
Также сообщалось, что последний визит Стивена Уиткофф и встреча с Владимиром Путиным прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. В ходе четырехчасовых переговоров обсуждалось урегулирование войны, которую РФ начала в Украине. Позже Уиткофф заявил, что в результате урегулирования Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил , что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел очень много времени в диалоге с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, с каждым днем у американцев будет уменьшаться доверие к россиянам по объективным причинам.