В МВД Грузии утверждают, что Саакашвили из Украины не выезжал

В МВД Грузии утверждают, что Саакашвили из Украины не выезжал

По информации грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском Трускавце.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, а ныне председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины не выезжал из страны.

Об этом в пятницу, 1 октября, во время брифинга заявил заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, сообщает Sputnik Грузия.

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"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михаил Саакашвили не выезжал за пределы Украины", — отметил он.

Кроме того, по данным грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском Трускавце.

"Саакашвили отправился из Амстердама в Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. Согласно нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец", — сообщила телекомпания.

Напомним:

Утром 1 октября в Facebook Саакашвили обнародовал видео, в котором сообщил, что прибыл в грузинский город Батуми, призвав прийти на выборы, сделать свой выбор, чтобы сменить власть в стране.

призвав прийти на выборы, сделать свой выбор, чтобы сменить власть в стране. Его пресс-секретарь Дарья Чиж также подтвердила, что Саакашвили действительно находится в Батуми.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну. Председатель грузинского правительства сказал, что "Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы".

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