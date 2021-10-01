В МВД Грузии утверждают, что Саакашвили из Украины не выезжал

По информации грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском Трускавце.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, а ныне председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины не выезжал из страны.
Об этом в пятницу, 1 октября, во время брифинга заявил заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, сообщает Sputnik Грузия.
"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михаил Саакашвили не выезжал за пределы Украины", — отметил он.
Кроме того, по данным грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском Трускавце.
"Саакашвили отправился из Амстердама в Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. Согласно нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец", — сообщила телекомпания.
Напомним:
- Утром 1 октября в Facebook Саакашвили обнародовал видео, в котором сообщил, что прибыл в грузинский город Батуми, призвав прийти на выборы, сделать свой выбор, чтобы сменить власть в стране.
- Его пресс-секретарь Дарья Чиж также подтвердила, что Саакашвили действительно находится в Батуми.
- В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну. Председатель грузинского правительства сказал, что "Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы".