В МВД подтвердили, что покушение на Шефира был реальным, а не инсценировкой, поиски доказательств будут продолжаться

В МВД подтвердили, что покушение на Шефира был реальным, а не инсценировкой, поиски доказательств будут продолжаться

По словам Шевченко, вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира был реальным, а не инсценировкой. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в лесном массиве.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7'62 на 39 мм. Эксперты Государственного научно-исследовательского института МВД Украины считают, что такие не часто встретишь в нашей стране ", — написал он на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

По словам Шевченко, гильзы — производства Венгрии, но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули.

"О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что изъяли врачи из тела, к счастью живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8. То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы выбраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка ", — отметил он.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Также Шевченко сообщил, что местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу.

"Допрошены свидетели — грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы — довольно похожи. Изъяты на исследование и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела", — сказал Шевченко.

Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в лесном массиве.

"Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет. В очень подобном и, к сожалению успешном для преступников покушения на Амину Окуеву 30 октября 2017, сброшенное во время отхода стрелком оружие — довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Збройовка" нашли в лесополосе аж на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина. Вторая его жертва, раненный Осмаев уже указал в своем посте на сходство картины двух преступлений ", — отметил Шевченко.

Представитель МВД резюмировал, что в принципе такой огонь, такими боеприпасами, по такой движущейся цели, как легковой автомобиль из лесного массива, хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным.

Напомним:

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные .

. В машину попало более десяти пуль, в результате чего ранение получил водитель транспортного средства.

Новости Украины: пули, которыми обстреляли машину Сергея Шефира, изготовлены в Венгрии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку