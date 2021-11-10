В МВД рассказали, в каких областях благодаря санкциям СНБО удалось полностью прекратить влияние "смотрящих"

Министр считает, что санкции стали сигналом о том, что за преступления будет наказание.
Благодаря введению санкций СНБО удалось прекратить влияние смотрящих сразу в нескольких областях.
Об этом рассказал Министр внутренних дел Денис Монастырский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.
"На сегодняшний день благодаря санкциям СНБО удалось полностью прекратить влияние так называемых "смотрящих" в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Сумской и Запорожской областях. Такие шаги дали однозначный сигнал, что за любое правонарушение, за любое распространение преступного влияния будет наказание", — подчеркнул Монастырский.
Напомним, что 14 мая 2021 года СНБО Украины ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами
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