В МВД рассказали, в каких областях благодаря санкциям СНБО удалось полностью прекратить влияние "смотрящих"

В МВД рассказали, в каких областях благодаря санкциям СНБО удалось полностью прекратить влияние "смотрящих"

Министр считает, что санкции стали сигналом о том, что за преступления будет наказание.

Благодаря введению санкций СНБО удалось прекратить влияние смотрящих сразу в нескольких областях.

Об этом рассказал Министр внутренних дел Денис Монастырский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"На сегодняшний день благодаря санкциям СНБО удалось полностью прекратить влияние так называемых "смотрящих" в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Сумской и Запорожской областях. Такие шаги дали однозначный сигнал, что за любое правонарушение, за любое распространение преступного влияния будет наказание", — подчеркнул Монастырский.

Напомним, что 14 мая 2021 года СНБО Украины ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами

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