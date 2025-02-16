В Мюнхене проявилась новая сила Европы: Сибига рассказал о том, что было за кулисами

Министр иностранных дел Андрей Сибига подвел итоги Мюнхенской конференции безопасности, в центре внимания которой четвертый раз подряд была Украина. Он заявил, что открытием Мюнхена-2025 стала "новая сила Европы".

Об этом глава украинского МИД написал на своей странице в Facebook.

По его словам, тот уровень эмоций, который был на Мюнхене-2025, можно сравнить разве что с Мюнхеном-2022.

"Я помню эту поездку в преддверии полномасштабного вторжения. Тогда все убеждали президента [Зеленского] не ехать, равно как потом убеждали его покинуть Киев. И никто не верил в Украину, в нашу способность выдержать удар. Но Украина доказала всем, что ее никогда нельзя недооценивать”, – отметил министр.

Андрей Сибига заметил, что в этот раз Украина снова оказалась в центре геополитического шторма, но после лет сопротивления полномасштабной российской агрессии украинцев уже ничем нельзя испугать.

"В предыдущие недели и дни мировая дипломатия действительно вошла в период турбулентности. Поэтому честно скажу, мы ехали в этот визит, пристегнув "дипломатические пояса безопасности". Первый день действительно был трудным. Но мы выдержали удар и второй день шел уже по другой динамике”, – отметил он.

Начало новой эры для Европы

Министр отметил, что внимание медиа было направлено на заявления представителей новой администрации США, но в тени и под влиянием американских заявлений происходил более важный, исторический процесс.

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“Его могли не увидеть телекамеры, но его точно почувствовали дипломаты за закрытыми дверями. Этим ключевым открытием Мюнхена-2025 стала новая сила Европы. Это действительно был момент истины для европейцев. Участвуя в некоторых переговорах, я осознавал, что таких выражений лиц некоторых наших европейских партнеров я не видел с 2022 года. На них была смесь возмущения, шока, но и готовности к действиям”, — подчеркнул Андрей Сибига.

Глава украинской дипломатии заверил, что делегация Украины использовала переговоры, чтобы "разбудить Европу по-настоящему" и "направить возмущение и шок в конкретные действия на укрепление себя и нас".

“Европа реально начала действовать, как бы тяжело это ей не давалось, и это повлияло на общую динамику и сместило центр тяжести. Мы почувствовали, что мы не одни. И мы благодарны европейским партнерам за их поддержку и лидерство”, – написал он.

При этом Сибига призвал европейских партнеров к еще большей решительности и самодостаточности.

“Сейчас начинается новая эра. Это должна быть эра союзничества с пониманием важности и роли каждого, уважения к вкладу каждого. Европа будет перебирать больше ответственности”, – отметил он.

Единство Европы и США

В то же время, украинский министр отметил, что роль США остается очень важной для гарантий безопасности и долгосрочной стабильности, поэтому, по его словам, нужно укреплять трансатлантическое единство на основе взаимного уважения и честного распределения нагрузок. В этом процессе, считает он, Украина уже играет немаловажную роль.

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"Мы заинтересованы именно в равноправном и эффективном сотрудничестве обоих берегов Атлантики. И кстати, это самый большой страх россиян, что закончится все не только новой силой США, но и новой силой Европы. Сейчас все к этому идет”, — подчеркнул он.

Андрей Сибига завершил свой анализ событий на Мюнхенской конференции по безопасности словами, которые он сказал "ближайшим друзьям" — министрам иностранных дел "Большой семерки".

“Верьте в Украину. Три года тому назад у нас почти никто не верил. Но мы выстояли и доказали свою силу. Никогда не недооценивайте Украину. И не переоценивайте Россию”, — подытожил он.

Напомним, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, речь шла о членстве в НАТО, разговоре Трампа с Путиным и угрозе нового наступления РФ.

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