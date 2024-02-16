В Мюнхене стартует ежегодная конференция по безопасности: с кем встретится Зеленский

Ведущие политики, военные офицеры и дипломаты со всего мира собираются 16 февраля в Мюнхене на конференцию по безопасности, главной темой которой будут войны в Израиле и Украине, а также опасения по поводу обязательств США в защите своих союзников.

На фоне критической ситуации из-за войны России против Украины 16 февраля начинается 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. Свою роль также играет возмутительное заявление Дональда Трампа по НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Около 50 мировых лидеров планируют посетить ежегодное мероприятие, которое считается ведущим в мире форумом для обсуждения политики международной безопасности. Известно, что правительства России и Ирана приглашены на встречу не были. В то же время, там должны выступить канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Гаррис и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили в Белом доме, лидер Украины и вице-президент США встретятся лично во время конференции. К ним также присоединится государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Заметим, что в прошлом году президент Украины выступал на заседании онлайн. В этот же раз Владимир Зеленский впервые лично выступит на конференции после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вице-президент США должна заверить союзников в том, что Вашингтон остается преданным защищать их безопасность. Такой шаг важен после скандальных заявлений Трампа по НАТО.

Он, в частности, ранее заявил, что если бы Россия напала на НАТО, то он не помогал бы тем странам-членам Альянса, которые не платят взносы в оборонный бюджет. Эти слова вызвали негодование среди мирового сообщества.

Камала Гаррис также выразит уверенность, что американский народ продолжит поддерживать подход администрации Байдена к Украине, которая зависит от экономической и военной помощи своих западных союзников.

Напомним, что вечером 15 февраля Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с международными партнерами. Он сообщил о планах встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Кроме того, лидеры готовятся подписать новые соглашения.

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