В НАБУ и САП поддержали инициативу Зеленского по реформам

НАБУ / © УНИАН

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по разработке законодательных изменений по укреплению правопорядка и сохранению независимости антикоррупционных институций.

Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ, опубликованном в Telegram.

«НАБУ и САП приветствуют инициативу Президента по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка, обеспечение независимости антикоррупционных институций», — отметили в Бюро.

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Антикоррупционные органы заявили о готовности принять участие в обсуждении и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски и будет соответствовать принципам верховенства права.

«Мы благодарны за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу», — добавили в НАБУ.

В ведомствах отметили, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также неотвратимость наказания, которая должна завершаться законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективной борьбы с коррупцией и выполнения международных обязательств Украины.

Также НАБУ и САП призвали международных партнеров продолжать всестороннюю поддержку Украины в условиях противодействия российской агрессии.

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«Мы продолжаем действовать исключительно в рамках закона, оставаясь открытыми для конструктивного диалога», — подытожили в антикоррупционных структурах.

Ранее сообщалось, что, несмотря на массовые протесты, президент Владимир Зеленский подписал закон, который критикуют как в Украине, так и на Западе.

Мы ранее информировали, что Верховная Рада Украины срочно соберется, чтобы проголосовать за законопроект о НАБУ и САП, который внесет президент Владимир Зеленский.