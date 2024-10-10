В НАБУ новый заместитель директора: как это связано с цифровой реформой

Он работает в бюро с 2015 года, а до нового назначения отвечал за цифровое развитие и трансформацию. Это важное событие, ведь именно цифровые технологии все чаще становятся ключевыми в антикоррупционных расследованиях.

Одним из таких проектов является реформа цифрового управления государственными реестрами, которую начал Юрий Щиголь в 2020 году, когда возглавлял Госспецсвязь. В то время в Украине существовало более 300 разрозненных реестров, которые работали на разных платформах и не были интегрированы. Щиголь задался целью создать единую платформу, которая бы объединила все реестры, чтобы государственные органы могли работать эффективнее и не тратили бюджетные средства на разработку каждого нового реестра с нуля.

Для этого привлекли компанию EPAM, и часть реестров уже успешно запущена, в частности, реестр поврежденного имущества и реестр Министерства экономики. Но не все пошло гладко. НАБУ ведет расследование возможных нарушений при закупке программного обеспечения. Они подозревают, что закупленная система не соответствует той, которая была внедрена. Щиголь это отрицает и утверждает, что все работы выполнены в соответствии с планом: «Программное обеспечение – это не только код, это еще и настройка и интеграция», – отметил он в недавнем интервью каналу " Переговорка ".

Назначение Гюльмагомедова может повлиять на ход расследования, ведь у него есть опыт в цифровых трансформациях, и это может помочь НАБУ лучше понять суть реформы, начатой Щиголем.