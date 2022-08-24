В начале войны Ермак посылал мировым лидерам фото убитых детей для увеличения помощи – WP

В первые дни полномасштабного вторжения России руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассылал мировым лидерам фотоснимки убитых украинских детей и разрушенных домов с тем, чтобы иностранные государства увеличили помощь.

После этого разные страны мира начали делать еще больше для помощи Украине.

Об этом в своей статье 24 августа пишет The Washington Post.

"Председатель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что (в начале вторжения РФ – ред.) регулярно отправлял смс-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников во всем мире", – говорится в материале.

Авторы статьи уточнили, что такие фото, в частности, получили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, а также члены американского Конгресса.

"Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать ночью. 90% получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше", — рассказал сам Ермак.

Напомним, The Washington Post также сообщило о том, что 24 февраля главе ОП позвонили из Кремля с предложением, чтобы Украина сдалась. Однако Ермак просто бросил трубку.

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