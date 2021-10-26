В НАПК провели полную проверку декларации президента Зеленского: что известно о скандальных оффшорах

В НАПК провели полную проверку декларации президента Зеленского: что известно о скандальных оффшорах

Признаков незаконного обогащения главы государства и необоснованности активов не установлено.

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год и не выявило в ней нарушений.

Об этом во вторник, 26 октября, сообщили на официальной странице НАПК.

В ходе проверки исследовалась информация журналистских расследований, среди которых — скандальные Pandora Papers, касающиеся офшоров лидеров многих стран. В частности, была исследована информация о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов.

"Декларант предоставил запрошенные пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации", — сказано в сообщении.

Также было установлено, что здание в итальянском городе Форте-дей-Марми принадлежит компании San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которой является Елена Зеленская.

"Согласно данным, предоставленным собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности", – говорится в сообщении о результатах проверки.

В ходе проверки декларации президента сотрудники НАПК пришли к выводу, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из открытых источников, конфликт интересов не был обнаружен так же, как и признаков незаконного обогащения и необоснованности активов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование украинских журналистов по материалам Pandora Papers.

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