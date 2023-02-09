"В настоящее время у нас всех немного времени": Зеленский настаивает, что Франция и Германия использовали потенциал game changers

Франция и Германия были с Украиной в эти месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Париж и Берлин прошли с Киевом «много всего – с февраля прошлого года до февраля».

Об этом говорилось в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Париже, — информируют официальные социальные сети главы украинского государства.

«Мы обеспечили крепкое единство – нашу и Европу. Мы укрепили континент. Мы укрепили Украину. Сейчас у нас всех немного времени. И это не сегодня. Это о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит, это об оружии, которое нам нужно. Нужна для укрепления наших общих позиций – Украины и всех европейцев», – сказал украинский лидер.

«У Франции и Германии есть потенциал game changers, и именно так я вижу сегодня переговоры. Все очевидно: чем раньше Украина получит дальнобойное оружие... Эммануэле, что раньше наши пилоты получат современные самолеты... Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир», — обратился к европейским лидером украинский президент.

Напомним, что канцлер Германии Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько ей потребуется".

"Россия не должна выиграть эту войну", – сказал Шольц.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Украины в построении справедливого мира.

Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции”, — отметил Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с официальным визитом в Великобританию. ТСН.ua собрал все подробности визита.

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