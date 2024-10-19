В НАТО должны определить условия приглашения Украины в Альянс – министр обороны Нидерландов

Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине вступление.

Страны НАТО должны обсудить условия приглашения Украины в Североатлантический союз. Этот вопрос должен быть четко определен с самого начала

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Reuters.

По словам министра, в ответ на украинский план победы, включающий пункт о немедленном приглашении в НАТО, союзникам необходимо согласовать конкретные критерии, которые Украина должна придерживаться для получения приглашения.

Также должны быть определены условия, при которых Украина сможет стать полноценным членом НАТО.

"Если не будет четких условий на старте, я не думаю, что все 32 союзника согласятся по приглашению", — сказал министр.

Среди таких условий, он, в частности, отметил важность борьбы с коррупцией.

"Если вы хотите модернизировать украинские Вооруженные силы и привлечь к этому другие страны, то очевидно, что вы захотите оценить прогресс, которого достигли украинцы в этом направлении", — отметил Брекельманс.

Он подчеркнул, что в Альянсе сейчас существуют "очень разные взгляды" относительно приглашения Украины и ее вступления в НАТО.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина усилит НАТО, став инициатором перемен. Ведь война меняется, а Североатлантический союз должен готовиться к ней и перестраивать свою военную способность.

План победы президента Владимира Зеленского в первом пункте предусматривает, что Украину уже сейчас должны пригласить в НАТО. Впрочем, у Байдена говорят, что сделать это пока невозможно.

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