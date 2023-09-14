В НАТО назвали падение обломков дронов в Румынии "случайными инцидентами", которые могут повториться

В НАТО заявили, что считают падение обломков российских дронов на территории Румынии случайными инцидентами, а не направленными нападениями. Альянс не видит угроз атаки со стороны страны-агрессорки России.

Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоане, сообщает Stirile TV.

По словам Джоане, происходящее на границе с Румынией "следует классифицировать как инциденты, а не как направленные нападения".

"У нас нет умышленного нападения на союзника по НАТО. Инциденты могут случаться, случались раньше и могут повториться в будущем", — подчеркнул представитель Альянса. .

Мирча Джоане говорит, что НАТО принимает меры по защите территории союзников. В том числе и Румынии.

"Мое сообщение с Кишинева, Бухареста, Брюсселя и Вашингтона: доверяйте НАТО! Мы выполняем свой долг", — заявил он.

Напомним, в Румынии в третий раз через неделю упали обломки беспилотника РФ. Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что власти Румынии остаются наготове и проводят полное расследование.

Следует отметить, что после инцидентов в Румынии несколько раз вызывали российского дипломата. В МИД в очередной раз отметили протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.

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