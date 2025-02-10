В НАТО назвали тех, кто помогает Путину продолжать войну

Российская Федерация продолжает свою войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. Впрочем, в долгосрочной перспективе Кремлю будет сложно это делать из-за высоких потерь и личного состава, и вооружения.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Armyinform.

"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", — сказал он.

Драгоне отмечает: несмотря на большие потери Кремль продолжает войну. Поддерживает Москву в этом Пхеньян, Тегеран и Пекин.

Между тем, военная поддержка Украины, которую будут оказывать партнеры, приведет к дальнейшему ухудшению военной способности России и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.

"Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы", – добавил Джузеппе Каво Драгоне.

Напомним, издание Telegraph опубликовало статью о том, что план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине может стать большим сюрпризом. В частности, он может включать в себя замораживание конфликта по существующей линии фронта и введение британских миротворцев для обеспечения прекращения огня.

Читайте также: