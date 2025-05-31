НАТО

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В руководстве НАТО пока не ведутся дискуссии по требованию России предоставить письменные гарантии о нерасширении блока на восток.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее агентство Reuters отмечало, что это требование входит в список условий российского диктатора Владимира Путина относительно прекращения войны против Украины.

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Однако, по словам источников Радио Свобода, вопрос о запрете расширения не обсуждался ни на недавних встречах, ни раньше. Один из собеседников назвал это требование скорее академической дискуссией, напомнив, что решения в НАТО принимаются консенсусом.

Еще один дипломат отметил, что письменное обязательство не может быть легко реализовано, поскольку право на вступление в союзы гарантируется международными документами. Среди них Североатлантический договор, Хельсинкский акт и Венская конвенция.

Также упомянут Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, который, несмотря на фактическую потерю силы, все еще остается формальной основой определенных принципов: уважения к территориальной целостности, нерушимости границ и права на самоопределение.

Что предшествовало

Напомним, 16 мая Украина и Россия провели первые за три года прямые переговоры. Делегация РФ в ходе встречи озвучила неприемлемые требования для окончания войны против Украины.

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Россия, в частности, требовала от Украины принять нейтральный статус (речь о членстве в НАТО), фактически отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на «защиту прав русскоязычных».

Агентство Reuters также публиковало список требований, которые диктатор Владимир Путин выдвинул Украине для прекращения войны. Среди них — письменные гарантии нерасширения НАТО на восток и отмены части санкций.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал «справедливыми» опасения РФ по расширению НАТО на восток. «Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не в повестке дня», — заявил он, добавив, что такую позицию разделяют еще не менее четырех стран Альянса.