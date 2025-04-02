В НАТО опасаются сближения Трампа с Кремлем — СМИ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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В Североатлантическом альянсе озабочены курсом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и опасаются возобновления контактов Вашингтона и Москвы.

Об этом говорится в материале Yahoo.

Союзники по НАТО пытаются привлечь президента Дональда Трампа к участию в Альянсе, увеличивая расходы на оборону. Западные дипломаты обеспокоены тем, что даже если Альянс будет спасен, он рискует быть опустошенным.

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"Мы знаем направление: меньше США в Альянсе. Наш интерес состоит в том, чтобы максимально сохранить США в Альянсе", — сказал дипломат НАТО в комментарии изданию AFP.

Пока официальные лица США настаивали на том, что Вашингтон остается преданным НАТО. В то же время, Белый дом дает понять, что может вывести свои силы из Европы и сосредоточиться на других вызовах. А контакты Трампа с Россией породили опасения, что он может встать на сторону Москвы.

"Уровень оптимизма, безусловно, падает. США до сих пор не приняли никаких конкретных решений, но каждый день, кажется, наносит еще один удар по основам Альянса", — сказал другой дипломат НАТО.

Напомним, бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта заявил, что "фюреру" Владимиру Путину нельзя доверять.

Дата публикации 09:07, 02.04.25 Количество просмотров 26 Заседание НАТО в Брюсселе 2 апреля: обеспечение "прочного мира" в Украине