В НАТО отреагировали на решение России о сворачивании дипотношений с Альянсом

В НАТО отреагировали на решение России о сворачивании дипотношений с Альянсом

По словам представителя НАТО, объяснять причины таких действий и решений Москвы является делом самой России.

Политика НАТО в отношении России останется неизменной после решения Кремля прекратить работу представительства при Альянсе.

Об этом сообщила пресс-секретарь блока Оана Лунгеску, пишет Укринформ.

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"Мы приняли во внимание решение России прекратить работу ее дипломатической миссии в НАТО и работу Военной миссии связи НАТО в Москве, и закрыть миссию НАТО по информации в Москве. Мы выражаем сожаление по поводу этих шагов. Политика НАТО в отношении России остается содержательной", — отметила она.

Представительница НАТО также заявила, что Альянс усиливает политику сдерживания и оборону в ответ на агрессивные действия России и одновременно остается открытым для диалога, в частности через Совет НАТО-Россия.

Лунгеску добавила, что объяснять причины таких действий и решений Москвы является делом самой России.

Она напомнила, что у России все еще есть десять работников, аккредитованных при НАТО. Этот персонал остается после отвода аккредитации для восьми членов военной миссии России при НАТО в начале этого месяца, которые были незаявленными офицерами российской разведки.

"Это было пропорциональное решение, которое не меняет политику НАТО в отношении России, которая объединяет оборону и развитие диалога. Совет НАТО-Россия остается важной платформой для диалога. В НАТО предложили провести другую встречу Совета НАТО-Россия более 18 месяцев назад, и это предложение остается в силе. Мяч сейчас на стороне России ", — резюмировала Лунгеску.

Напомним:

6 октября в НАТО решили сократить размер российской дипмиссии в Альянсе вдвое — до 10 человек.

В ответ РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Москва 18 октября предупредила НАТО о своих шагах. По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.

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